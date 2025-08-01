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Прокуратура Армении намерена конфисковать имущество еще одного экс-полицейского

Прокуратура Армении намерена конфисковать имущество еще одного экс-полицейского Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество у бывшего начальника Главного управления государственной охраны полиции Ромы Мкртумяна.
В регионе
1 августа 2025 г. 13:14
Прокуратура Армении намерена конфисковать имущество еще одного экс-полицейского

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество у бывшего начальника Главного управления государственной охраны полиции Ромы Мкртумяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий иск направлен в Антикоррупционный суд.

У него намереваются изъять дом в столичном административном районе Эребуни, рыночную стоимость транспортного средства, а также финансовые средства в размере более 415 млн драмов (свыше 1$ млн).

Мкртумян занимал пост начальника Главного управления государственной охраны полиции в 2011-2015 годы.

Ранее Генпрокуратура заявила, что подала иск о конфискации имущества другого полицейского Арама Закаряна, который занимал ту же должность, но уже после Мкртумяна (в 2016-2018 годах).

Отметим, что оба бывших полицейских проходят по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и требовании денег от компаний.

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