Прокуратура Армении намерена конфисковать имущество еще одного экс-полицейского

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество у бывшего начальника Главного управления государственной охраны полиции Ромы Мкртумяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Соответствующий иск направлен в Антикоррупционный суд.
У него намереваются изъять дом в столичном административном районе Эребуни, рыночную стоимость транспортного средства, а также финансовые средства в размере более 415 млн драмов (свыше 1$ млн).
Мкртумян занимал пост начальника Главного управления государственной охраны полиции в 2011-2015 годы.
Ранее Генпрокуратура заявила, что подала иск о конфискации имущества другого полицейского Арама Закаряна, который занимал ту же должность, но уже после Мкртумяна (в 2016-2018 годах).
Отметим, что оба бывших полицейских проходят по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и требовании денег от компаний.