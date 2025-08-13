О нас

Прокуратура Анкары начала расследование в отношении председателя CHP

В регионе
13 августа 2025 г. 23:26
В отношении председателя Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюра Озеля ведется расследование.

Как сообщает Report, об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил на своей странице в соцсети.

Он отметил, что в прокуратуре Анкары начато расследование в связи с оскорбительными высказываниями председателя партии в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Неуважительные высказывания председателя CHP - это открытое неуважение к воле 86 миллионов наших граждан. Неприемлемый стиль речи председателя CHP выходит за рамки политической этики. Наш народ, как и прежде, будет пресекать любые попытки клеветы", - написал министр.

Версия на азербайджанском языке CHP sədri barəsində Ankara prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb

