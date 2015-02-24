Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В январе производство электроэнергии в Армении сократилось на 19,7%. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, подобные данные приводит Национальная статистическая служба этой страны.

Спад в январе составил в годовом исчислении почти 159 млн. кВт/ч, или же 19,7%. Как можно предположить, это связано с сокращением потребления этого энергоносителя: в первую очередь населением (более 37% от всего объема производимой электроэнергии в 2012 году), и промышленными предприятиями (свыше 23%).

Национальная статистическая служба отмечает сокращение и в других отраслях. Так, в промышленности физический объем продукции сократился на 6,3%. Напомним, что в январе прошлого года также имелся спад – на 3,3%. Итак, в январе объем промышленной продукции сократился за два года почти на 10%.

В целом в прошлом году на состояние индустрии негативно повлиял спад в физическом объеме продукции горнодобывающей промышленности и разработке открытых карьеров, на 7,6%. Вследствие этого динамика продукции промышленности относительно замедлилась на более чем 1 процентный пункт.

Спад отметился по двум отраслям горнодобывающей промышленности: в добыче металлических руд (которая практически работает на экспорт), и заметно уступающей ей по объему продукции "прочих отраслях горнодобывающей промышленности".