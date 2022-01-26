Производитель в России предупредил торговые сети о повышении цен на хлеб

Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию: с 1 февраля цены вырастут от 16,5 до 30% в зависимости от категории, говорится в письме за подписью директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия

Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию: с 1 февраля цены вырастут от 16,5 до 30% в зависимости от категории, говорится в письме за подписью директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера.

Об этом Report сообщает со ссылкой на РБК, у которого есть в распоряжении данное письмо.

В случае если контрагенты откажутся принять новые цены, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года», говорится в письме.

Представитель Fazer в России подтвердил, что компания действительно проинформировала партнеров о повышении цен, но не назвала никаких цифр: «Конкретные проценты будущих повышений цен мы публично освещать не планируем, чтобы не оказывать никакого влияния на рынок».

Fazer Group была основана в 1891 году в Финляндии, выпускает в странах Северной Европы и Прибалтики хлеб и хлебобулочные изделия, шоколад и конфеты. Выручка в 2020 году — €1,1 млрд.

В России Fazer работает с 1997 года. Первоначально группа вышла на рынок Петербурга, заключив соглашение об инвестициях с предприятием «Хлебный дом». Сейчас у Fazer в России четыре производственные площадки: «Смоленская», «Муринская», «Нева» в Петербурге и «Звездная» в Москве.

О том, что Fazer предупредила партнеров о повышении цен, знает и предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. По его словам, за последние годы затраты пекарей выросли, а доходы сильно упали. Но и предпосылок для резкого повышения цен эксперт не видит: «В январе не случилось ничего такого, чтобы поднимать цену на 30%».

Fazer, по словам Щедрина, входит в пятерку крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России: основной рынок для компании — Петербург, в Москве она слабо представлена в сегменте социально значимых или массовых сортов хлеба (для столицы это батон «Нарезной» и буханка «Дарницкого»), выпускает более дорогую продукцию и замороженные хлебные полуфабрикаты, в том числе багеты.

Среди крупнейших производителей хлеба в России Щедрин называет также «Стойленскую ниву» (13 хлебозаводов в различных городах), булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» (четыре площадки в Москве и Подмосковье), MAKFA (Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК и челябинский Первый хлебокомбинат) и петербургский хлебозавод «Каравай».

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», по словам его гендиректора Дмитрия Козлова, последний раз повышал цены в сентябре 2021 года, когда дорожали многие виды сырья. Но рост затрат в прошлом году еще не в полном объеме отразился в стоимости, указывает собеседник РБК. Он признает, что отпускные цены на хлеб в 2022 году придется вновь повысить.

О повышении закупочных цен начали предупреждать торговые сети и другие производители: крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор», например, получила такое письмо от Иркутского хлебозавода. Решение по нему пока не принято, ретейлер ведет переговоры и изучает причины повышения цен, уточняет представитель «Командора» Дмитрий Болотов.

РБК направил запрос в X5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», «О'Кей».

Согласно справке РБК, за год хлеб и хлебобулочные изделия в российских магазинах подорожали, по подсчетам Росстата, в среднем на 10%. Например, цены на изделия из пшеничной муки высшего сорта в конце 2021 года впервые за историю наблюдений с 2010 года перевалили отметку 90 руб. за 1 кг: в декабре 2021 года хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта стоили в рознице в среднем 92,7 руб. за 1 кг против 84,1 руб. годом ранее.

Почему дорожает хлеб

Необходимость пересмотреть отпускные цены Fazer в своем письме объясняет возросшими расходами на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции. Затраты на себестоимость производства выросли на 18,4%, в том числе мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%, указано в письме (за какой именно период, компания не уточняет).

«2021 год был непростым годом для хлебопекарной индустрии, беспрецедентный рост всех компонентов себестоимости хлеба вынуждает нас повышать отпускные цены в 2022-м», — пояснила РБК представитель Fazer в России. Но, по ее словам, даже повышение не компенсирует потери, которые производители несут в связи «с двузначным ростом цен на сырье, материалы и логистику»: официальные данные по «входной инфляции» для производственных предприятий составляли 35% уже к середине 2021 года, к этому добавляются еще проблемы с урожаем зерновых. «Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии», — резюмирует представитель Fazer.

В сентябре 2021 года о дефиците твердой пшеницы и росте цен на сырье заявили российские макаронные фабрики. По предварительным данным Росстата, урожай зерна в 2021 году составил 120,6 млн т — это почти на 10% ниже урожая 2020-го. Пшеницы было собрано 75,9 млн т — на 12% меньше, чем годом ранее.

На долю муки приходится около 40% в стоимости массовых сортов хлеба в цене при поставке в магазины, говорит Щедрин. Среди причин подорожания муки он называет и падение курса рубля относительно иностранной валюты: зерно — биржевой товар, и внутренняя цена на него привязана к ценам на мировом рынке.

В массовых сортах хлеба доля сырья и упаковочных материалов составляет от 35 до 60% отпускной цены, констатирует гендиректор «Коломенского». Ожидается, что цены на сырье в течение этого года могут вырасти в течение 2022 года в пределах 20%, еще 3–4% подорожания в стоимость продукта может добавить рост цен на транспортировку, которая подорожала в конце 2021 года на 20%.

В декабре 2021 года минимальная оптовая цена на пшеничную муку высшего сорта для хлебозаводов в Москве равнялась около 23 тыс. руб. за тонну без НДС, что на 8% больше, чем в декабре 2020-го, свидетельствуют данные Национального союза хлебопечения. Ржаная мука подорожала на 20% за год, до минимальной цены 17,3 тыс. руб. за тонну без НДС в декабре 2021 года. Расценки на другое сырье увеличились на 13% (в том числе на растительное масло — на 19%, на сахар — на 12%), упаковка подорожала на 31%. Выросли траты и на логистику, которая в Москве занимает существенную долю в цене, по которой хлеб от производителей заходит в сети, добавляет Щедрин. Повышение цен нужно в том числе, чтобы поддержать необходимый уровень зарплат рабочим и удержать персонал на хлебозаводах, считает он.

Что говорят чиновники



Хлеб и пшеничная мука входят в перечень из 24 социально значимых продуктов первой необходимости, за ценами на которые следит государство: если какой-то из этих продуктов за последние 60 дней подорожал в рознице на территории по крайней мере одного российского региона на 10% и более, для него могут установить предельные цены. Эти новые правила регулирования установило в декабре 2020 года Минэкономразвития после того, как Владимир Путин потребовал от правительства принять меры против резкого подорожания базовых продуктов, среди которых были сахар, растительное масло, мука, макароны и хлеб.

Предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции в настоящее время отсутствуют, настаивает представитель Минсельхоза. При этом в министерстве допускают, что на рынке «возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции»: это, как напоминают в Минсельхозе, стандартная практика взаимоотношений между производителями и торговыми сетями.

Чтобы сдержать рост цен на хлеб и муку, правительство приняло ряд мер таможенно-тарифного регулирования, напомнил представитель Минсельхоза: была введена плавающая экспортная пошлина на основные зерновые, квота на экспорт зерна (с 15 февраля по 30 июня 2021 года за рубеж можно было вывезти не больше 17,5 млн т), мукомолам и хлебопекарным предприятиям выделили дополнительные субсидии в размере 4,7 млрд руб. Эти меры, уверяют в министерстве, позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их существенно ниже мировых: в 2021 году стоимость зерна, хлеба и муки росли медленнее уровня общей инфляции, а цены на продовольственную пшеницу за последний месяц «демонстрировали околонулевую динамику».

В Минпромторге заявили, что информация о повышении оптовых цен на хлеб в министерство не поступала, но подчеркнули, что для сдерживания цен нужно максимально использовать рыночные методы. В министерстве добавили, что обсуждали с сетями возможность установления максимальной наценки на товары первой необходимости не более 10% — об ограничении наценки уже заявили крупнейшие ретейлеры X5 Group и «Магнит», а также сеть «Бристоль». Жесткое госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику «вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли», добавил представитель Минпромторга.