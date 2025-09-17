Проходит церемония закладки фундамента нового здания МИД Турции

В Анкаре проходит церемония закладки фундамента нового здания Министерства иностранных дел (МИД) Турции.

Как передает Report, об этом сообщается на странице "X" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства отметил, что здание МИД Турции, расположенное на проспекте Доктора Садика Ахмеда, используется с 1988 года:

"Однако это здание недостаточно для того, чтобы соответствовать расширяющейся деятельности нашего министерства, растущему числу сотрудников и потребностям. В качестве временного решения этой проблемы был поднят вопрос о размещении некоторых структур в различных местах Анкары. Но и это не решило проблему. Пространственное разделение структур негативно повлияло на нашу деятельность. На самом деле, мы уже некоторое время думали о переводе нашего министерства в современное помещение, соответствующее важности представляемой им миссии".

Новое здание МИД площадью 334 500 квадратных метров, состоит из трех основных частей: блока протоколов, офисных зданий и конференц-центра. Общая площадь надземной части составляет 203 000 кв. м, подземной - 131 500 кв. м. Общая площадь застройки проекта составляет 354 000 кв.м. Здание спроектировано с расчетом на ежедневную пропускную способность 6000 человек.