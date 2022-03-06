Прогноз погоды в Азербайджане на 7 марта

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 марта.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течении дня в основном без осадков.

Однако ночью и вечером местами прогнозируется моросящий дождь, северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 8-10, в Баку ночью - 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег, местами туман, восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки, в горных территориях - снег. Ночью и утром будет туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем – 12-17 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем – 0-5 градусов мороза.