В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве с 1 февраля увеличиваются в среднем на 7%.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева.

В частности, стоимость единого проездного билета, который позволяет пользоваться всеми видами городского транспорта, на одну поездку возрастет с 40 до 50 рублей, на две поездки - с 80 до 100 рублей.

В последний раз тарифы на проезд в московском общественном транспорте повышались 1 июня 2014 года.