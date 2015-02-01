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    В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте

    Тарифы на проезд в общественном транспорте увеличиваются в среднем на 7 процентов

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве с 1 февраля увеличиваются в среднем на 7%.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева.

    В частности, стоимость единого проездного билета, который позволяет пользоваться всеми видами городского транспорта, на одну поездку возрастет с 40 до 50 рублей, на две поездки - с 80 до 100 рублей.

    В последний раз тарифы на проезд в московском общественном транспорте повышались 1 июня 2014 года.

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