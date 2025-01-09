Пашинян: Необходимо провести всенародный референдум по вступлению Армении в ЕС

Вопрос вступления Армении в ЕС должен быть решен путем проведения всенародного референдума.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания правительства, где обсуждался проект закона по запуску процесса вступления Армении в ЕС.
"Окончательно намерение Армении вступить в ЕС должно быть утверждено путем всенародного референдума", - отметил он.
Вместе с тем премьер-министр уточнил, что данный законопроект не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в ЕС. Его основная цель — обозначить готовность Армении к практической работе по сближению с Евросоюзом.
Отметим, что правительство Армении одобрило данный законопроект.
Проект был инициирован группой прозападных сил, они собрали для этого 50 тыс. подписей.
Армения объявляет о начале процесса вступления страны в Европейский союз.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Проект будет обсуждаться сегодня на заседании правительства.