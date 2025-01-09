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Пашинян: Необходимо провести всенародный референдум по вступлению Армении в ЕС

Пашинян: Необходимо провести всенародный референдум по вступлению Армении в ЕС Вопрос вступления Армении в ЕС должен быть решено путем проведения всенародного референдума.
В регионе
9 января 2025 г. 11:23
Пашинян: Необходимо провести всенародный референдум по вступлению Армении в ЕС

Вопрос вступления Армении в ЕС должен быть решен путем проведения всенародного референдума.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания правительства, где обсуждался проект закона по запуску процесса вступления Армении в ЕС.

"Окончательно намерение Армении вступить в ЕС должно быть утверждено путем всенародного референдума", - отметил он.

Вместе с тем премьер-министр уточнил, что данный законопроект не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в ЕС. Его основная цель — обозначить готовность Армении к практической работе по сближению с Евросоюзом.

Отметим, что правительство Армении одобрило данный законопроект.

Проект был инициирован группой прозападных сил, они собрали для этого 50 тыс. подписей.

10.56

Армения объявляет о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Проект будет обсуждаться сегодня на заседании правительства.

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Версия на английском языке Pashinyan: Referendum needed for Armenia's EU membership
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın Aİ-yə üzvlüyü ilə bağlı referendum keçirilməlidir - YENİLƏNİB

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