Кобахидзе: Проект подводного электрокабеля в Черном море будет завершен к 2030 году

Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря будет завершен до 2030 года.
Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта".
Он отметил, что подводный кабель длиной 1155 км позволит экспортировать электроэнергию в Европу, а также обеспечит высокоскоростную цифровую связь.
"Реализация этого проекта очень важна. Наши партнеры - конкретные страны: Румыния, Азербайджан, Венгрия. Этот очень важный проект будет реализован в партнерстве с ними", - заявил И. Кобахидзе.