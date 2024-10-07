Кобахидзе: Проект подводного электрокабеля в Черном море будет завершен к 2030 году

Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря будет завершен до 2030 года.

Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря будет завершен до 2030 года.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта".

Он отметил, что подводный кабель длиной 1155 км позволит экспортировать электроэнергию в Европу, а также обеспечит высокоскоростную цифровую связь.

"Реализация этого проекта очень важна. Наши партнеры - конкретные страны: Румыния, Азербайджан, Венгрия. Этот очень важный проект будет реализован в партнерстве с ними", - заявил И. Кобахидзе.