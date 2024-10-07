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Кобахидзе: Проект подводного электрокабеля в Черном море будет завершен к 2030 году

Кобахидзе: Проект подводного электрокабеля в Черном море будет завершен к 2030 году Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря будет завершен до 2030 года.
В регионе
7 октября 2024 г. 21:57
Кобахидзе: Проект подводного электрокабеля в Черном море будет завершен к 2030 году

Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря будет завершен до 2030 года.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта".

Он отметил, что подводный кабель длиной 1155 км позволит экспортировать электроэнергию в Европу, а также обеспечит высокоскоростную цифровую связь.

"Реализация этого проекта очень важна. Наши партнеры - конкретные страны: Румыния, Азербайджан, Венгрия. Этот очень важный проект будет реализован в партнерстве с ними", - заявил И. Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке Qara dəniz sualtı elektrik enerjisi kabeli layihəsi 2030-cu ilədək tamamlanacaq

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