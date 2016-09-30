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    Продуктовые карточки в России появятся после 2018 года

    Система продовольственной помощи для нуждающихся россиян, возможно, будет запущена в 2018 году

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Система продовольственной помощи для нуждающихся россиян, возможно, будет запущена в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

    "Реальные сроки запуска не знаю, но явно не 2017 год, потому что в 2017 году мы уже не попадаем в бюджет. Если будет получаться, будем стремиться к тому, чтобы, если это будет востребовано и поддержано, сделать "пилотный проект" в 2018 году", - заявил журналистам Евтухов. 

    О выпуске продовольственных карточек министерство промышленности и торговли России заявило в феврале 2015 года.

    Предполагалось, что их получат граждане, нуждающиеся в улучшении питания.

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