Проблемы начального образования проживающих в Грузии этнических азербайджанцев - РАССЛЕДОВАНИЕ

Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ Актуализировались проблемы получения начального образования проживающими в Грузии национальными меньшинствами.

Как сообщает грузинское бюро Report, исследования последних лет дают основание полагать, что не все этнические группы могут получить начальное образование в стране.

В ходе исследования Фонда "Открытое общество - Грузия" за последние несколько лет, становится ясно, что несмотря на проводимые государством мероприятия по обеспечению представителей этнических меньшинств качественным образованием, проблемы с получением молодежью образования все еще остаются. Школьники – представители этнических меньшинств меньше вовлечены в общеобразовательный процесс, нежели их сверстники. Лишь 86% детей этнических азербайджанцев получают начальное образование, в то время как этот показатель в отношении детей этнических армян в Грузии достигает 93%. Лишь 59% подростков из числа представителей этнических меньшинств получают среднее образование. За аналогичный период 85% грузинских подростков были вовлечены в процесс получения среднего образования (International Institutefor Education Policy, Planning and Management, 2011).

Есть различия и среди этнической принадлежности школьников в общеобразовательном процессе. Так, основными проблемами, с которыми сталкиваются школьники из числа этнических меньшинств, являются качество образования в школах, где образование ведется не на грузинском языке, а также доступность высшего образования. Если считать общим показателем качества образования выпускные и аттестат, а также единые национальные экзамены, становится очевидно, что качество образования в школах на грузинском языке значительно выше по сравнению со школами, где образование ведется не на грузинском языке. Процентный показатель неудовлетворительных отметок на аттестационных экзаменах среди выпускников школ, где образование велось не на грузинском языке, колеблется между 8,23% и 29,95%.

Школьники из числа этнических меньшинств сталкиваются и с другими проблемами на этапе получения общего образования. Это в первую очередь касается доступности образовательных ресурсов. Качество учебников, переведенных с грузинского языка, зачастую оставляет желать лучшего, и написанного в них школьники не могут разобрать даже на своем родном языке. Двуязычные учебники, касающиеся, преимущественно, предметов гражданского образования, порой ставят в тупик не только школьников, не знающих соответствующий язык, но и преподавателей. Соответственно, школьники не могут полностью освоить подобные тексты. Художественная литература на родном языке или переведенная на этот язык, не всегда доступна школьникам из числа этнических меньшинств. В большинстве случаев в школьных библиотеках не хватает подобных ресурсов, а порой они вовсе отсутствуют.

Существенной проблемой в процессе образования, получаемого представителями этнических меньшинств, является выработка механизма обеспечения посещаемости и предотвращения фактов уклонения от образования. Нерегулярная посещаемость может быть в итоге связана с пропуском занятий. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в начале 2015/2016 учебного года от образования уклонились 12 441 школьников, что составляет 2,3% от общего числа школьников в 2014/2015 учебном году. По сравнению с другими регионами Грузии, процент уклонения от образования в Квемо-Картли (3,8%) и Самцхе-Джавахетии (2,1%) более высок. А это значит, что по различным причинам, в регионах компактного проживания этнических меньшинств от образования уклоняется большее число школьников.

По данным Информационной системы управления образованием, в 2015/2016 учебном году 20% причин незавершенности образования учащимися в Квемо-Картли составляет переезд в другую страну. Этот показатель по Самцхе-Джавахетии составляет 34%. Достаточно высок показатель уклонения от получения образования по причине желания устроиться на работу, в Квемо-Картли он составляет 18% школьников. А в Самцхе-Джавахетии 7% школьников оставили школу, решив трудоустроиться.

Несмотря на запрет, накладываемый Трудовым Кодексом на работу в ночную смену, 31,5% детей в возрасте 10-17 лет порой работают и по ночам. Более всего детский труд используется в Самцхе-Джавахетии (15,1%), при этом армянские дети выполняют больше работы, чем их азербайджанские и грузинские сверстники.

Согласно исследованиям Report, на сегодняшний день в Грузии насчитывается 2085 государственных школ, в которых учатся свыше 575 тысяч школьников. Из них лишь 119 находятся в регионах компактного проживания азербайджанцев.

В регионах компактного проживания азербайджанцев в Грузии действуют 119 школ, где они могут получить образование на своем родном языке или нескольких языках (на азербайджанском языке, на грузинском и азербайджанском, на азербайджанском и армянском, на азербайджанском, русском и грузинском). Но не во всех этих школах учатся только азербайджанцы.

К примеру, в азербайджанской школе №73 в Тбилиси наряду с азербайджанцами учатся грузины и русские. Но поскольку большинство учащихся составляют именно азербайджанцы, эта школа считается азербайджанской.

В столичной школе №64 на равноправной основе учатся азербайджанцы, русские, армяне и грузины.

В столичной школе в Исани-Самгорийском районе получают образование как азербайджанцы, так и грузины.

В Марнеули, более 85% населения которого составляют азербайджанцы, действует 51 школа, в двух из них наряду с азербайджанцами учатся и армяне, в двух – азербайджанцы и русские, в четырех – азербайджанцы и грузины. В оставшихся 43 школах получают образование только азербайджанцы.

В Марнеули действуют 6 школ, где учатся только армянские дети.

В Болниси, где компактно проживают наши соотечественники, действуют 19 азербайджанских школ, в двух из которых азербайджанцы учатся наряду с грузинами.

В районе Гардабани грузинского региона Квемо-Картли действуют 13 азербайджанских школ, в 7 из которых азербайджанцы учатся наряду с грузинами.

В Дманиси 17 таких школ. В 16 из них учатся только азербайджанцы, а в одной - грузины и азербайджанцы. В районе Тетри-Цкаро действует 1 азербайджанская и 1 грузино-азербайджанская школа.

В одной из 5 азербайджанских школ в районе Лагодехи наши соотечественники учатся наряду с грузинами.

В двух школах в одном из крупных городов Грузии – Рустави азербайджанцы постигают науку вместе с грузинами. Ныне в грузинском районе Сагорежо действуют 4 азербайджанские и две смешанные (грузино-азербайджанские) школы.

В районе Цалка действуют 2 азербайджанские школы, в одной из которых азербайджанцы учатся наряду с грузинами.

В министерстве науки, образования и спорта Грузии заявляют, что граждане страны имеют равные права на получение образования. Никто не может быть дискриминирован по этническому признаку. Для повышения качества высшего и среднего образования правительство Грузии реализует различные программы.

Правительство Азербайджана также не оставляет без внимания проблемы в области получения образования нашими соотечественниками в Грузии. Основа обеспечения наших соотечественников в Грузии учебниками на азербайджанском языке была заложена в 1994 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня особое внимание этому вопросу уделяет президент Ильхам Алиев. По поручению главы государства, министерство образования Азербайджана тщательно изучило проблемы азербайджанцев в Грузии в области образования, предприняв важные шаги для обеспечения наших соотечественников учебниками. В 2016/2017 учебном году министерство направило в азербайджанские школы Грузии 16 900 учебников по азербайджанскому языку и литературе 14 наименований для I, II, III, V, VII и IX классов, а также методические пособия для учителей.

В целом, с 1994 года нашим соотечественникам в Грузии – учащимся I-XI классов было направлено свыше 560 тысяч учебников различных наименований. Эти пособия станут важным подспорьем в получении азербайджанскими школьниками в Грузии прекрасного образования.