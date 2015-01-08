Приток мигрантов в Россию резко сократился

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Приток мигрантов в Россию с нового года резко сократился. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Глава ФМС России Константин Ромодановский.

"В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, мы фиксируем снижение почти на 70% количества въездов и выездов иностранных граждан", - заявил К. Ромодановский.

Российские власти еще в 2014 ужесточили правила въезда и работы в стране. С 1 января 2015 года все иностранные граждане могут въезжать на территорию России только по загранпаспортам. Также с 1 января 2015 года в РФ действует закон о замене квотирования трудовых мигрантов патентной системой.

Кроме того, всем желающим получить право на временное проживание в России, патент и разрешение на работу, нужно будет в обязательном порядке сдать экзамены по русскому языку.