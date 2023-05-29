О нас

Приоритеты развития Каспийского региона обсуждаются на международном форуме в Астрахани

Приоритеты развития Каспийского региона обсуждаются на международном форуме в Астрахани Развитие науки и образования в условиях новых вызовов и возможностей обсуждается на 3-м международном научном форуме "Каспий 2023: пути устойчивого развития", начавшего свою работу в Астрахани 29 мая.
В регионе
29 мая 2023 г. 11:52
Приоритеты развития Каспийского региона обсуждаются на международном форуме в Астрахани

Развитие науки и образования в условиях новых вызовов и возможностей обсуждается на 3-м международном научном форуме "Каспий 2023: пути устойчивого развития", начавшего свою работу в Астрахани 29 мая.

Как передает корреспондент Report из Астрахани, в рамках форума обсуждаются возможности и приоритеты развития Каспийского региона, экологические проблемы региона и пути их решения, интернационализация высшего образования, проблемы медиаобразования стран Каспийского региона.

Также участники форума, проводимого Астраханским государственным университетом, обсудят проблемы комплексной безопасности, включающей культурные, экономические, экологические, правовые аспекты.

В форуме, который будет проходить до 31 мая, принимают участие эксперты из прикаспийских стран, а также стран Центральной Азии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Həştərxanda beynəlxalq forumda Xəzər regionunun inkişaf prioritetləri müzakirə olunur
Версия на английском языке Priorities for Caspian region’s development discussed at int’l forum in Russia’s Astrakhan

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
28 мая 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi