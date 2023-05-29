Приоритеты развития Каспийского региона обсуждаются на международном форуме в Астрахани

Развитие науки и образования в условиях новых вызовов и возможностей обсуждается на 3-м международном научном форуме "Каспий 2023: пути устойчивого развития", начавшего свою работу в Астрахани 29 мая.

Развитие науки и образования в условиях новых вызовов и возможностей обсуждается на 3-м международном научном форуме "Каспий 2023: пути устойчивого развития", начавшего свою работу в Астрахани 29 мая.

Как передает корреспондент Report из Астрахани, в рамках форума обсуждаются возможности и приоритеты развития Каспийского региона, экологические проблемы региона и пути их решения, интернационализация высшего образования, проблемы медиаобразования стран Каспийского региона.

Также участники форума, проводимого Астраханским государственным университетом, обсудят проблемы комплексной безопасности, включающей культурные, экономические, экологические, правовые аспекты.

В форуме, который будет проходить до 31 мая, принимают участие эксперты из прикаспийских стран, а также стран Центральной Азии.