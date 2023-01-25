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Принадлежащий Минобороны РФ автомобиль сбил трех человек в Москве

Принадлежащий Минобороны РФ автомобиль сбил трех человек в Москве Принадлежащий Минобороны России автомобиль с черными номерами сбил трех человек на Ленинградском шоссе на севере Москвы, в результате один человек погиб, двое пострадали.
В регионе
25 января 2023 г. 22:06
Принадлежащий Минобороны РФ автомобиль сбил трех человек в Москве

Принадлежащий Минобороны России автомобиль с черными номерами сбил трех человек на Ленинградском шоссе на севере Москвы, в результате один человек погиб, двое пострадали.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б. Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. В настоящее время перекрыты три полосы из четырех.

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