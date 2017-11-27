Прикаспийские cтраны продлили на год запрет на коммерческий вылов осетровых

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Прикаспийские государства - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмениcтан продлили на 2018 год запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерального агентства по рыболовству России, решение было принято по итогам состоявшейся в Баку первой (инаугурационной) сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

"Представители всех Прикаспийских государств приняли решение об установлении запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2018 году и договорились, что на второй сессии рассмотрят возможность продления моратория на более длительный период", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавлял замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркменистане.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое было подписано в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Весной 2016 года документ был ратифицирован.