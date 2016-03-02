При взрыве в турецком Диярбакыре погиб один человек, трое получили ранения

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

По данным издания, самодельное взрывное устройство взорвалось на первом этаже дома в городском районе Енишехир во вторник. Причина взрыва в настоящее время не установлена.

Все пострадавшие были госпитализированы машинами скорой помощи. Из-за взрывной волны были выбиты окна в зданиях неподалеку. Место взрыва оцеплено полицией, также в район происшествия направлен спецназ.