При взрыве в Лондоне пострадали два человека

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Два человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва на севере Лондона.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Скотленд-Ярда.

По его словам, инцидент произошел в одном из жилых домов района Харинги после того, как "туда вызвали полицию в связи с нарушением общественного порядка". Взрыв прогремел, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

"На данный момент поступила информация о двух раненых. Мужчина получил серьезные ожоги, а офицер полиции ранен в руку", - добавил представитель Скотленд-Ярда.

У дома находятся машины скорой помощи и пожарные. Проводится расследование.