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    При взрыве в Лондоне пострадали два человека

    Взрыв прогремел, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в один из домов района Харинги

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Два человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва на севере Лондона. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Скотленд-Ярда.

    По его словам, инцидент произошел в одном из жилых домов района Харинги после того, как "туда вызвали полицию в связи с нарушением общественного порядка". Взрыв прогремел, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

    "На данный момент поступила информация о двух раненых. Мужчина получил серьезные ожоги, а офицер полиции ранен в руку", - добавил представитель Скотленд-Ярда.

    У дома находятся машины скорой помощи и пожарные. Проводится расследование.

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