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    В теракте в аэропорту Стамбула погибли около 50 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    Cреди жертв теракта в Стамбуле есть иностранцы

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В теракте в аэропорту Стамбула погибли около 50 человек. Как передает Report, об этом сообшил РИА Новости.

    По данным среди жертв теракта в Стамбуле есть иностранцы. Подавляющее большинство жертв теракта в Стамбуле были гражданами Турции, несколко иностранцев.


    ***00:23

    Два взрыва прогремели в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

    По поступающим данным, взрывы прогремели в терминале международных вылетов. К аэропорту направлено большое количество карет скорой помощи, полиция и пожарные.

    В воздушной гавани перекрыты все входы и выходы.

    Как передает телеканал, после взрывов очевидцы заметили четырех вооруженных человек, которые убегали от здания терминала.

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