В теракте в аэропорту Стамбула погибли около 50 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В теракте в аэропорту Стамбула погибли около 50 человек. Как передает Report, об этом сообшил РИА Новости.

По данным среди жертв теракта в Стамбуле есть иностранцы. Подавляющее большинство жертв теракта в Стамбуле были гражданами Турции, несколко иностранцев.





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Два взрыва прогремели в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

По поступающим данным, взрывы прогремели в терминале международных вылетов. К аэропорту направлено большое количество карет скорой помощи, полиция и пожарные.

В воздушной гавани перекрыты все входы и выходы.

Как передает телеканал, после взрывов очевидцы заметили четырех вооруженных человек, которые убегали от здания терминала.