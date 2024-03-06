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При взрыве на Шагоранской ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек

При взрыве на Шагоранской ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек В результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тува РФ пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
В регионе
6 марта 2024 г. 08:34
При взрыве на Шагоранской ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек

В результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тува РФ пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

"На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих", - написал Ховалыг.

По данным республиканского правительства, все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего ТЭЦ обслуживает около 60 домов города.

На месте ЧП работают оперативные службы, создан оперативный штаб.

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