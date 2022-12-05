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При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадал один человек, 28 эвакуированы

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадал один человек, 28 эвакуированы Один человек получил травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, эвакуированы 28 человек.
В регионе
5 декабря 2022 г. 09:03
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадал один человек, 28 эвакуированы

Один человек получил травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, эвакуированы 28 человек.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах в понедельник.

"В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что информация о взрыве поступила в 06:15. Произошло обрушение чердачных перекрытий и кровли. В ведомстве также подтвердили наличие пострадавших.

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