При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадал один человек, 28 эвакуированы

Один человек получил травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, эвакуированы 28 человек.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах в понедельник.
"В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек", - сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что информация о взрыве поступила в 06:15. Произошло обрушение чердачных перекрытий и кровли. В ведомстве также подтвердили наличие пострадавших.