При взрыве двух баллонов с пропаном в Москве пострадали три человека
В регионе
- 22 января, 2026
- 14:17
Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при взрыве двух баллонов с пропаном при проведении строительных работ на кровле здания на северо-западе Москвы.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
"Два 20-литровых баллона с пропаном взорвались во время строительных работ на кровле здания на улице Нижние Мневники. Возникшее возгорание было ликвидировано до прибытия дежурных подразделений пожарных. Предварительно, пострадали трое рабочих, от медицинской помощи отказались", - сказал он.
