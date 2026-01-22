При взрыве двух баллонов с пропаном в Москве пострадали три человека

Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при взрыве двух баллонов с пропаном при проведении строительных работ на кровле здания на северо-западе Москвы.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"Два 20-литровых баллона с пропаном взорвались во время строительных работ на кровле здания на улице Нижние Мневники. Возникшее возгорание было ликвидировано до прибытия дежурных подразделений пожарных. Предварительно, пострадали трое рабочих, от медицинской помощи отказались", - сказал он.