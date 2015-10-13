При теракте в Анкаре смертники взорвали по пять килограмм тротила каждый

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В больницах турецкой столицы продолжают лечение 138 турецких граждан, пострадавших в недавнем теракте. Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства Турции Нуман Куртулмуш по окончании заседания кабинета министров, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В этом теракте погибли 97 человек, 92 из них опознаны. 365 человек обратились в больницы, из них 138 все еще находятся на лечении, а 58 человек - в интенсивной терапии. Следствие проводится очень тщательно. Сейчас уже практически окончательно ясно, что теракт совершили два смертника", - сообщил он. Куртулмуш, однако, отметил, что данная информация еще не носит официального характера, пока не закончатся следственные мероприятия.

"До полного установления личностей этих террористов осталось немного. По имеющимся данным, каждый из них взорвал по бомбе с пятью кг тротила фабричного производства", - сообщил Куртулмуш. Он не стал комментировать версию о вероятной причастности группировки "Исламское государство" (запрещенная организация в РФ) к теракту, указав, что эти вопросы позже прокомментируют следователи. Ранее премьер-министр Ахмет Давутоглу назвал боевиков ИГИЛ "основными подозреваемыми".

Произошедший в Анкаре 10 октября теракт стал самым кровавым за всю историю республики. Смертники подорвали себя в толпе людей, которые собрались на митинг в поддержку мира и против разгула терроризма. Давутоглу заявил, что данное нападение - это попытка повлиять на избирателей, которые 1 ноября должны будут проголосовать на досрочных выборах в парламент.