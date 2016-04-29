В Иране произошла перестрелка между сторонниками конкурирующих кандидатов на выборах

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сторонники конкурирующих кандидатов в ходе второго тура парламентских выборов в Иране устроили перестрелку на юге страны. В результате четыре человека получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в иранской области Мамасани.

"Несколько человек сделали несколько выстрелов без конкретных целей", - заявил замминистра внутренней безопасности страны Хоссейн Золфагхари. По его словам, стрельба была "реакцией сторонников кандидатов".

Замминистра подчеркнул, что после инцидента в области восстановлен режим безопасности. Власти ищут виновников инцидента.

Сегодня в Иране проходит второй тур выборов в меджлис (парламент). По данным Центральной избирательной комиссии Ирана, выборы проходят в 55 округах 21 провинции. Борьба будет идти за 69 мест из 290.