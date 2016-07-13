Количество жертв ДТП в Дагестане достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Количество жертв ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Дагестане достигло восьми человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авария произошла в ночь на среду. КамАЗ с прицепом и автобус "Дербент-Анапа" столкнулись в районе населенного пункта Таловка. Ранее сообщалось о 5-и погибших и 29 пострадавших.

По его словам, причиной ДТП стало столкновение пассажирского автобуса с оторвавшимся от КамАЗа прицепом.

"Прицеп оторвался и выехал на полосу встречного движения. Водитель автобуса не успел сманеврировать и допустил столкновение", — сказал собеседник агентства.

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На трассе Махачкала — Астрахань в Дагестане произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля «КамАЗ» с прицепом, погибли пять человек. Об этом передает Report со ссылкой на «Интерфакс».

На сайте ГУ МЧС по республике сообщается, что авария произошла близ села Таловка в Тарумовском районе, информация о происшествии поступила экстренным службам в 00.45.

В управлении полиции по Дагестану отметили, что помимо пяти погибших есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, обстоятельства аварии выясняются.