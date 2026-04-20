При пожаре в жилом доме в Стамбуле продуктами горения отравились девять человек
В регионе
- 20 апреля, 2026
- 03:06
В турецком Стамбуле возник пожар в четырехэтажном жилом здании.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местную прессу.
Согласно информации, пожар начался в квартире на первом этаже и охватил здание. К месту происшествия были привлечены скорая сотрудники экстренных служб. Пожарные эвакуировали из здания 20 жителей, включая детей.
В результате происшествия 9 человек отравились продуктами горения. Пострадавшие были доставлены в больницу на машинах скорой помощи, информация об их состоянии не приводится.
Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
