    İstanbulda yaşayış binasında yanğın olub, bir neçə nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Türkiyənin İstanbul şəhərində dördmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yanğın birinci mərtəbədəki mənzildə başlayıb və sürətlə yayılaraq binanı bürüyüb.

    Əraziyə təcili tibbi yardım, polis əməkdaşları, yanğınsöndürənlər cəlb edilib. Yanğınsöndürənlər aralarında uşaqlar da olmaqla, 20 sakini binadan təxliyə ediblər.

    Hadisə nəticəsində 9 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Zərərçəkənlər təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb. Onların səhhəti barədə məlumat verilmir.

    Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ məlum deyil. Araşdırma aparılır.

    Yaşayış binasında yanğın İstanbul Tüstüdən zəhərlənmə
    При пожаре в жилом доме в Стамбуле продуктами горения отравились девять человек

