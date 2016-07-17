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    ​При пожаре в доме на Ямале, погибли девять человек

    Еще один местный житель пострадал, его госпитализировали

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Девять человек погибли, в том числе двое детей, по уточненным данным, при пожаре в многоквартирном жилом доме в Лабытнанги на Ямале. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "Пострадали 10 человек, из них девять погибли, в том числе двое детей, еще один госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

    Всего из дома были эвакуированы 23 человека, в том числе двое детей.

    Ранее сообщалось, что в огне погибли шестеро взрослых и двое детей. Еще один местный житель пострадал, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". 

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