​При пожаре в доме на Ямале, погибли девять человек

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Девять человек погибли, в том числе двое детей, по уточненным данным, при пожаре в многоквартирном жилом доме в Лабытнанги на Ямале. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пострадали 10 человек, из них девять погибли, в том числе двое детей, еще один госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Всего из дома были эвакуированы 23 человека, в том числе двое детей.

Ранее сообщалось, что в огне погибли шестеро взрослых и двое детей. Еще один местный житель пострадал, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".