При пожаре дома в Карелии погибли пять человек

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Калевальском районе Карелии сгорел одноэтажный частный жилой дом, погибли двое взрослых и трое детей.

Как передает Report, об этом сообшили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, пожар произошел в субботу в населенном пункте Боровой по улице Октябрьская, дом 2.

К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 2 единицы техники.