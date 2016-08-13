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    При пожаре дома в Карелии погибли пять человек

    К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Калевальском районе Карелии сгорел одноэтажный частный жилой дом, погибли двое взрослых и трое детей.

    Как передает Report, об этом сообшили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах региона.

    По словам собеседника агентства, пожар произошел в субботу в населенном пункте Боровой по улице Октябрьская, дом 2.

    К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 2 единицы техники.

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