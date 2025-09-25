Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 13:18
    При посольстве Армении в Нидерландах будет назначен прокурор по связям с Евроюстом

    При посольстве Армении в Нидерландах будет назначен прокурор (представитель) по вопросам сотрудничества в Агентстве Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принято 25 сентября на заседании правительства Армении.

    В обосновании говорится, что рамки компетенции Евроюста достаточно широкие, в контексте борьбы с преступностью они включают такие направления, как борьба с терроризмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков, отмыванием денег, торговлей людьми и органами и другие.

    Соглашение предусматривает установление прямого контакта между Евроюстом и соответствующим органом Армении в области обмена информацией и данными, необходимыми для обеспечения бесперебойного проведения действий для выявления трансграничных преступлений, ходатайства об экстрадиции и т.д.

    Кроме того, в ходе заседания был одобрен проект соглашения по привлечению кредита в размере €150 млн от Французского агентства развития.

    Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета Армении, включая расходы на "повышение эффективности и устойчивости предоставления государственных услуг".

