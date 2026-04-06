При лобовом столкновении двух автомобилей в Турции погибли четыре человека
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 02:27
В провинции Эскишехир на северо-западе Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.
Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Эскишехир-Анкара в районе Сиврихисар.
Согласно информации, водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с двигавшейся в противоположном направлении машиной. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое получили ранения.
По факту начато расследование.
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22