При лобовом столкновении двух автомобилей в Турции погибли четыре человека

В провинции Эскишехир на северо-западе Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Эскишехир-Анкара в районе Сиврихисар.

Согласно информации, водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с двигавшейся в противоположном направлении машиной. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

По факту начато расследование.