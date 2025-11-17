Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связей

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 11:13
    Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связей

    Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов в Ташкенте обсудили развитие двусторонних связей в сфере торговли, промышленности, энергетике, транспорте, машиностроении, сельском и водном хозяйстве.

    Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

    Отмечена важность дальнейшего расширения межрегиональных обменов. Достигнута договоренность о проведении третьего Форума регионов в городе Хиве.

    Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

    Президенты двух стран отметили положительную динамику в сфере торговли. В прошлом году товарооборот превысил $1 млрд. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.

    Шавкат Мирзиёев Сердар Бердымухамедов Узбекистан Туркменистан развитие сотрудничества

    Последние новости

    11:35

    Турпоток из Китая в Азербайджан вырос почти на 50%

    Туризм
    11:34

    В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

    В регионе
    11:34

    На WUF13 в Азербайджане ожидают около 2500 волонтеров

    Внешняя политика
    11:27

    Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

    Внешняя политика
    11:24
    Фото

    В Баку впервые проходит China Visitors Summit

    Туризм
    11:19

    Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

    В регионе
    11:14

    Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государств

    Внешняя политика
    11:13

    Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связей

    В регионе
    11:04

    МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержание

    Внешняя политика
    Лента новостей