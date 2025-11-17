Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связей
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 11:13
Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов в Ташкенте обсудили развитие двусторонних связей в сфере торговли, промышленности, энергетике, транспорте, машиностроении, сельском и водном хозяйстве.
Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.
Отмечена важность дальнейшего расширения межрегиональных обменов. Достигнута договоренность о проведении третьего Форума регионов в городе Хиве.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
Президенты двух стран отметили положительную динамику в сфере торговли. В прошлом году товарооборот превысил $1 млрд. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.
