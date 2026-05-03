    Президенты Украины и Греции прибыли в Ереван для участия в саммите ЕПС

    Президенты Украины и Греции прибыли в Ереван для участия в саммите ЕПС

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

    Отмечается, что президент Греции Константинос Тасулас также прибыл в Ереван для участия в саммите. В аэропорту Звартноц его встретил заместитель премьер-министра Армении Тигран Хачатрян.

    В армянской столице уже находятся лидеры Канады, Болгарии, Литвы, Люксембурга и генсек ОБСЕ.

    Отметим, что 4 мая в армянской столице состоится 8-й саммит ЕПС. Первое заседание сообщества состоялось в чешской столице Праге 6 октября 2022 года. После этого саммиты последовательно проходили в Кишиневе (столица Молдовы), Гранаде (Испания), Оксфордшире (Великобритания), Будапеште (столица Венгрии), Тиране (столица Албании) и Копенгагене (столица Дании).

    ЕПС объединяет лидеров примерно 50 европейских стран. Оно предоставляет платформу для содействия политическому диалогу и сотрудничеству в решении вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.

