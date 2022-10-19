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Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор

Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
19 октября 2022 г. 20:05
Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе телефонного разговора обсуждались последние события в связи с российско-украинской войной.

Президент Турции заявил, что готов внести любой вклад в прекращение войны путем переговоров.

Эрдоган поблагодарил Зеленского за соболезнования в связи со взрывом на шахте в Бартыне.

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Версия на английском языке Turkish, Ukrainian presidents hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ukrayna prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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