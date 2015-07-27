​Президенты Турции и Ирака обсудили сотрудничество в вопросе противодействия террору

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил по телефону с иракским коллегой Фуадом Масумом, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Как сообщили источники в администрации главы турецкого государства, лидеры обсудили вопрос борьбы с террором.

Эрдоган в ходе разговора назвал террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) "вирусом, который распространился в регионе", и подчеркнул, что Турция будет до конца бороться со всеми террористическими организациями.

Турецкий президент также акцентировал внимание на том, что наряду с ИГ, угрозу для региона представляет и террористическая организация Рабочая партия Курдистана, добавив, что его страна решительно настроена на борьбу с ней.

Масум, в свою очередь, указал на то, что PKK, наряду с мирным процессом, представляет угрозу и региону.

"PKK должен сложить оружие. Никакой террорист не сможет избавиться от своей террористической идентичности только потому, что ведет борьбу с другой террористической организацией", - подчеркнул он.

Эрдоган также выразил сожаления в связи с тем, что некоторые города Ирака все еще находятся под контролем ИГ и PKK, подчеркнув важность сотрудничества в борьбе с террором.

Телефонная беседа была инициированы иракской страной и продолжались около получаса.