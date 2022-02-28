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Президенты Турции и Беларуси провели телефонный разговор

Президенты Турции и Беларуси провели телефонный разговор Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
В регионе
28 февраля 2022 г. 23:57
Президенты Турции и Беларуси провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

В сообщении агентства БелТА отмечается, что белорусский и турецкий лидеры "в деталях обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу".

При этом президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта. Лукашенко в свою очередь отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, лидеры двух стран "уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России".

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