Главы стран Центральной Азии находятся с визитом в Астане

С рабочим визитом в Казахстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

С рабочим визитом в Казахстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Он примет участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Германии в Астане. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления многопланового сотрудничества стран региона с Германией.

"Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, технологическом, транспортно-коммуникационном и других приоритетных направлениях. Предусматривается также проведение совместной встречи с руководителями ведущих немецких компаний и банков", - говорится в сообщении.

09.18

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Цель его визита - принять участие во встрече глав государств "Центральная Азия – Германия".

Ранее сегодня в Астану с рабочим визитом также прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц с 15 сентября находится в Казахстане, и уже встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров они подписали Совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами.