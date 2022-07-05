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Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В регионе
5 июля 2022 г. 21:17
Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.

С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

Также обсужден график предстоящих контактов.

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