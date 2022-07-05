Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом передает
Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.
С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.
Также обсужден график предстоящих контактов.