Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.

С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

Также обсужден график предстоящих контактов.