О нас

Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве

Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве Президент России Владимир Путин встретился с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, который находится в Москве с первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства.
В регионе
10 июня 2022 г. 15:44
Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, который находится в Москве с первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля, президент РФ отметил, что этот визит подчеркивает особый характер отношений между двумя странами. Он также подчеркнул готовность воспользоваться предложением Бердымухамедова посетить Туркменистан с ответным визитом.

Путин также отметил, что торговый оборот между Россией и Туркменистаном за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%.

"За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился — на 10% с небольшим, зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение — больше 40%. И это очень серьезное движение вперед", — заявил российский лидер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Presidents of Russia, Turkmenistan hold talks in Moscow

Экслюзивные новости

Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
9 июня 2022 г. 12:25
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi