Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, который находится в Москве с первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства.

Президент России Владимир Путин встретился с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, который находится в Москве с первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля, президент РФ отметил, что этот визит подчеркивает особый характер отношений между двумя странами. Он также подчеркнул готовность воспользоваться предложением Бердымухамедова посетить Туркменистан с ответным визитом.

Путин также отметил, что торговый оборот между Россией и Туркменистаном за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%.

"За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился — на 10% с небольшим, зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение — больше 40%. И это очень серьезное движение вперед", — заявил российский лидер.