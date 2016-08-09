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    ​Президенты России и Турции в расширенном формате обсудят урегулирование в Сирии

    Президенты договорились о совместной с главами МИД и представителями спецслужб встрече по сирийскому кризису

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Позиции России и Турции по Сирии не всегда совпадали, однако президенты двух стран договорились об отдельной встрече с участием спецслужб для обмена информацией и поиска решений в этом направлении.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    "Наши взгляды по урегулированию далеко не всегда совпадали на сирийском направлении. Мы договорились, что после вот этой части соберемся отдельно с министрами иностранных дел, с представителями специальных служб, обменяемся информацией и поищем решения", - сказал В.Путин.

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