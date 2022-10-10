Президенты России и ОАЭ проведут встречу в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин планирует во вторник в Санкт-Петербурге встретиться с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Президент России Владимир Путин планирует во вторник в Санкт-Петербурге встретиться с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра у президента еще один рабочий день в Питере, в Санкт-Петербурге будет с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. Состоится встреча Путина с ним, двусторонние переговоры", - сказал представитель он журналистам. Песков уточнил, что беседа пройдет "в формате один на один".

Песков добавил, что в рабочем графике главы российского государства на 11 октября значатся и другие рабочие встречи.