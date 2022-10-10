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Президенты России и ОАЭ проведут встречу в Санкт-Петербурге

Президенты России и ОАЭ проведут встречу в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин планирует во вторник в Санкт-Петербурге встретиться с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
В регионе
10 октября 2022 г. 14:03

Президент России Владимир Путин планирует во вторник в Санкт-Петербурге встретиться с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра у президента еще один рабочий день в Питере, в Санкт-Петербурге будет с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. Состоится встреча Путина с ним, двусторонние переговоры", - сказал представитель он журналистам. Песков уточнил, что беседа пройдет "в формате один на один".

Песков добавил, что в рабочем графике главы российского государства на 11 октября значатся и другие рабочие встречи.

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