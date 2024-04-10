Президенты России и Беларуси проведут переговоры в Москве

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в РФ 11-12 апреля.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в РФ 11-12 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По сообщению пресс-службы президента РФ, Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом. "На высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении Кремля.

По информации пресс-службы белорусского президента, 11 апреля у Лукашенко состоится встреча с Путиным в формате "один на один", главы государств обсудят "тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне, в центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы".