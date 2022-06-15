Президенты России и Армении проведут встречу на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном на полях Петербургского международного экономического форума. Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам помощник президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном на полях Петербургского международного экономического форума. Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", - сказал Ушаков.

По его словам, Владимир Путин встретится также с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.