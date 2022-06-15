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Президенты России и Армении проведут встречу на полях ПМЭФ

Президенты России и Армении проведут встречу на полях ПМЭФ Президент России Владимир Путин проведет переговоры с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном на полях Петербургского международного экономического форума. Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам помощник президента РФ
В регионе
15 июня 2022 г. 10:18
Президенты России и Армении проведут встречу на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном на полях Петербургского международного экономического форума. Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", - сказал Ушаков.

По его словам, Владимир Путин встретится также с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.

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Версия на английском языке Russian and Armenian Presidents to meet in St. Petersburg 
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan prezidentləri arasında görüş olacaq

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