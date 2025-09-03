Президенты Ирана и РФ обсудили кризис вокруг иранской ядерной программы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось обсудить кризис вокруг иранской ядерной программы и вопрос восстановления санкций Совбеза ООН.

Как передает Report, об этом Пезешкиан сказал в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Китай.

"Провели 1 сентября переговоры с президентом РФ, которые продолжались около четырех часов, обсудили многие вопросы, такие как экономическая ситуация, ядерный вопрос и вопрос активации механизма snapback (подразумевает восстановление антииранских санкций СБ ООН - ред.)", - рассказал он.

Пезешкиан отметил, что на полях саммита ШОС ему удалось также провести прямые переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Напомним, что 28 августа страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН. При этом они заявили о готовности продолжать вести переговоры по ядерной программе Ирана в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против Тегерана, срок действия которой истекает 18 октября. Россия и Китай распространили в Совбезе проект резолюции, который предлагает продление действия резолюции 2231 до 18 апреля 2026 года.