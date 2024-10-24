Лукашенко пригласил Пезешкиана посетит Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить в удобное время Минск для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить в удобное время Минск для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

"Между сторонами никогда не было закрытых тем. "Я также хочу поблагодарить вас за поддержку в придании нам статуса партнера (в БРИКС - ред.). Мы перед вами в долгу", - сказал белорусский лидер.



14.06

Президенты Ирана и Беларуси Масуд Пезешкиан и Александр Лукашенко провели переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.