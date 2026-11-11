NYT: США получили более $12 млрд от продажи венесуэльской нефти

США за период с января по сентябрь 2026 года получили $12,26 млрд от экспорта венесуэльской нефти и других природных ресурсов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

Согласно документу, средства поступали на специальный счет, созданный Министерством финансов США для управления доходами от венесуэльских ресурсов. Изначально он находился в Катаре, однако в конце января был переведен в Citibank в Нью-Йорке.

Отмечается, что из общей суммы около $11,7 млрд впоследствии вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты. Еще примерно $130 млн направили на обслуживание внешнего долга страны.

При этом около 61% всех поступлений на счет к концу сентября обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

Напомним, что в августе 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Венесуэлой, предусматривающем передачу американской стороне значительных прав на разработку нефтяных месторождений страны. В рамках договоренностей также предусмотрено участие американских структур в управлении нефтяными активами и закупке части добываемого сырья.

10 ноября текущего года американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.