В Великобритании задержали военного США по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Британская полиция задержала 41-летнего военнослужащего США по подозрению в шпионаже в пользу России и нарушении законодательства о национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на официальное сообщение Скотленд-Ярда, задержание было произведено 10 ноября в районе города Глостер в рамках расследования контртеррористического подразделения британской полиции.

Расследование проводится совместно со службой контрразведки МИ-5, контрразведывательным подразделением Министерства обороны Великобритании, а также властями, вооруженными силами и Федеральным бюро расследований США.

"Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года. В рамках расследования сотрудники полиции проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Страна, с которой связаны подозрения, - Россия", - говорится в сообщении.

Указанные статьи предусматривают ответственность за получение или разглашение защищенной информации, а также оказание содействия иностранной разведывательной службе.

В свою очередь директор ФБР Кэш Пател заявил, что задержание связано с подозрениями в шпионаже, которые вызывают крайнюю обеспокоенность как США, так и их союзников.

Имя подозреваемого не раскрывается. В настоящее время он находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона.

В Скотленд-Ярде подчеркнули, что расследование не связано с другими делами, находящимися в производстве контртеррористического подразделения британской полиции.