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    ABŞ hərbçisi Rusiyanın xeyrinə casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 00:10
    ABŞ hərbçisi Rusiyanın xeyrinə casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Britaniya polisi 41 yaşlı ABŞ hərbi qulluqçusunu Rusiyanın xeyrinə casusluq etmək və milli təhlükəsizlik haqqında qanunvericiliyi pozmaq şübhəsi ilə saxlayıb.

    "Report" Skotland-Yardın rəsmi məlumatına istinadən xəbər verir ki, saxlanılma noyabrın 10-da Britaniya polisinin terrorla mübarizə bölməsinin istintaqı çərçivəsində Qloster şəhəri ərazisində həyata keçirilib.

    İstintaq MI-5 əks-kəşfiyyat xidməti, Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin əks-kəşfiyyat bölməsi, eləcə də ABŞ hakimiyyət orqanları, silahlı qüvvələri və Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) ilə birgə aparılır.

    "Kişi 2023-cü il Milli Təhlükəsizlik haqqında Qanunun 1 və 3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətləri törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. İstintaq çərçivəsində polis əməkdaşları Qlosterşir qraflığında iki ünvanda axtarış aparırlar. Şübhələrin əlaqəli olduğu ölkə - Rusiyadır", - məlumatda bildirilir.

    Qeyd olunan maddələr qorunan məlumatların əldə edilməsi və ya yayılması, habelə xarici kəşfiyyat xidmətinə kömək göstərilməsinə görə məsuliyyət nəzərdə tutur.

    Öz növbəsində FTB-nin direktoru Keş Patel bildirib ki, saxlanılma həm ABŞ, həm də onun müttəfiqlərində son dərəcə böyük narahatlıq doğuran casusluq şübhələri ilə əlaqədardır.

    Şübhəlinin adı açıqlanmır. Hazırda o, Londonun polis bölmələrindən birindədir.

    Skotland-Yarddan vurğulayıblar ki, istintaq Britaniya polisinin terrorla mübarizə bölməsinin icraatında olan digər işlərlə əlaqəli deyil.

    Keş Patel Casus şəbəkəsi Rusiya Federasiyası Böyük Britaniya Federal Təhqiqatlar Bürosu
    В Великобритании задержали военного США по подозрению в шпионаже в пользу РФ
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