Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск с семьей

Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск с семьей Президенты Беларуси и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону.
В регионе
15 августа 2025 г. 18:39
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск с семьей

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил американского лидера Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.

Как передает Report, об сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого".

Согласно информации, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в "горячих точках", включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты.

Кроме того, президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск. Источник отмечет, что Трамп принял данное приглашение.

18:02

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как сообщает Report, подробностями беседы Трамп поделился в соцсети Truth Social.

"У меня состоялся замечательный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1 300 заключенных", - сказал он.

По словам Трампа, беседа с Лукашенко "прошла очень хорошо", обсуждался в том числе визит президента РФ Владимира Путина на Аляску. "С нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Благодарю за внимание к этому вопросу!", - добавил он.

17:55

Президенты Беларуси и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Версия на английском языке Trump accepts Lukashenko's invitation to visit Belarus with family
Версия на азербайджанском языке Tramp ilə Lukaşenko arasında telefon danışığı olub

Последние новости

