Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск с семьей

Президенты Беларуси и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил американского лидера Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.

Как передает Report, об сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого".

Согласно информации, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в "горячих точках", включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты.

Кроме того, президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск. Источник отмечет, что Трамп принял данное приглашение.

18:02

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как сообщает Report, подробностями беседы Трамп поделился в соцсети Truth Social.

"У меня состоялся замечательный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1 300 заключенных", - сказал он.

По словам Трампа, беседа с Лукашенко "прошла очень хорошо", обсуждался в том числе визит президента РФ Владимира Путина на Аляску. "С нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Благодарю за внимание к этому вопросу!", - добавил он.

17:55

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.