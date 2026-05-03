    Президенты Армении и Болгарии отметили важность мирного процесса для развития региона

    Президент Армении Ваагн Хачатурян принял в своей резиденции президента Болгарии Илияну Йотову.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

    "Непрерывное развитие дружественных отношений и тесного сотрудничества с Болгарией имеет большое значение для Армении, принимая во внимание также подписанную совместную декларацию о стратегическом партнерстве, которая является подтверждением готовности к дальнейшему углублению многоотраслевого сотрудничества", - отметил Хачатурян.

    В ходе встречи стороны затронули перспективы расширения двустороннего экономического сотрудничества, а также региональные события. Было отмечено, что установленный на Южном Кавказе мир создает новые возможности для развития межрегиональных связей и продвижения транспортно-коммуникационных проектов. В данном контексте была подчеркнута важность проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), который реализуется в партнерстве США, Армении и Азербайджана.

    Также была подчеркнута значимость дальнейшего развития сотрудничества в Черноморском регионе для расширения транзитных и инфраструктурных возможностей Армении.

