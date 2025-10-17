Президент Узбекистана проведет переговоры с руководством ЕС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября посетит Европейский союз с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

В ходе визита может состояться подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) между Узбекистаном и Европейским союзом. Этот документ станет важным этапом в развитии политического, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сотрудничества в области безопасности и устойчивого развития.

Соглашение определит стратегические направления партнерства на ближайшие годы, охватывая пять ключевых сфер - политический диалог, торговлю, безопасность, реформы и устойчивое развитие. EPCA укрепит взаимные обязательства сторон по поддержке реформ, модернизации экономики и развитию международного сотрудничества.

В рамках визита также ожидается обсуждение подготовки к предстоящему Инвестиционному форуму ЕС - Центральная Азия, который пройдет в ноябре в Ташкенте.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта в поздравлении по случаю Дня независимости Узбекистана отметил, что с нетерпением ожидает встречи с президентом Мирзиёевым в Брюсселе 24 октября, подчеркнув важность подписания соглашения, которое откроет новую главу в отношениях между ВС и Узбекистаном.